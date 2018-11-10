نقيب الصيادلة: هدفنا عودة جموع الصيادلة إلى بيتهم النقابى مرة أخرى

أكد الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أن النقابة العامة لصيادلة مصر هدفها عودة جموع الصيادلة إلى بيتهم النقابي مره أخرى، مشيرا إلى أن العمل العام يحتاج إلى مجهود الجميع وتكاتف جموع الصيادلة، جاء ذلك خلال افتتاحه المقر الجديد للنقابة الفرعية لصيادلة كفر الشيخ.

وأوضح نقيب صيادلة مصر، أنه يدعم صيادلة كفر الشيخ فى إنشاء نادى لهم مثلما دعهمهم فى إنشاء مقر للنقابة، مضيفا أن نقابة البحيرة استطاعت تطوير مقرها.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مقر نادى الصيادلة فى بورسعيد خلال شهر، ثم نادى التجمع للصيادلة فى شهر فبراير المقبل.