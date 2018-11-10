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نقيب الصيادلة: هدفنا عودة جموع الصيادلة إلى بيتهم النقابى مرة أخرى

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:16 م
نقيب الصيادلة: هدفنا عودة جموع الصيادلة إلى بيتهم النقابى مرة أخرى مجلس نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أكد الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أن النقابة العامة لصيادلة مصر هدفها عودة جموع الصيادلة إلى بيتهم النقابي مره أخرى، مشيرا إلى أن العمل العام يحتاج إلى مجهود الجميع وتكاتف جموع الصيادلة، جاء ذلك خلال افتتاحه المقر الجديد للنقابة الفرعية لصيادلة كفر الشيخ.
 
 
وأوضح نقيب صيادلة مصر، أنه يدعم صيادلة كفر الشيخ فى إنشاء نادى لهم مثلما دعهمهم فى إنشاء مقر للنقابة، مضيفا أن نقابة البحيرة استطاعت تطوير مقرها.
 
 
وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مقر نادى الصيادلة فى بورسعيد خلال شهر، ثم نادى التجمع للصيادلة فى شهر فبراير المقبل. 
 
 
وكشف نقيب عام صيادلة مصر عن مفاجأة سارة لجموع الصيادلة عن شراء النقابة العامة لصيادلة الخدمة الصحية من المستشفيات الجامعية لعلاج الصيادلة وأسرهم، مؤكد أن إجمالي عدد المستشفيات التخصصي التى تقدم الخدمة الصحية للصيادلة وصل  149 مستشفى وبنفس التعاقدات الخاصة بالتأمين الصحي لعلاج الصيادلة وأسرهم والنقابة تدعم فى حدود 25% من العلاج، جاء ذلك خلال افتتاح المقر الجديد لنقابة صيادلة كفر الشيخ.
 
 
جدير بالذكر، أن المقر الجديد لصيادلة كفر الشيخ، يقدم العديد من الخدمات الصيدلة، وتم تجهيزه على أعلي مستوى، حيث يحتوي على مقر كبير الاشتراكات والخدمات، وقاعة محاضرات تسع لـ 250 صيدليا، ومكاتب لجميع أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وحضانة وصالة ألعاب للأطفال، وكافيتريا لأسر الصيادلة، ونادي صحي مجهز "جيم"، وساوند سيستم وكاميرات للمراقبة.
 
 
 
 
 
 

 


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نقابة الصيادلة

الصيادلة

محيى عبيد




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