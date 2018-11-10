video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه القليوبية": مكافأة مالية لأى مواطن يبلغ عن سرقات المياه

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:21 م
"مياه القليوبية": مكافأة مالية لأى مواطن يبلغ عن سرقات المياه المهندس مصطفى مجاهد
كتب - نيفين طه
إضافة تعليق

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية رصد مكآفات مالية لأى مواطن يبلغ عن سرقات المياه من الخطوط الرئيسية لحماية أموال الدولة مؤكدا أن الشركة تحارب المخالفات بكل الطرق بالتنسيق مع الشرطة وتتخذ إجراءات مشددة لملاحقة المخالفين .

وقال " مجاهد " فى تصريحات صحفية أن سلوكيات بعض المواطنين تؤدى إلى تلوث المياه مثلا قيام البعض بإلقاء مخلفات وروث الحيوانات بالمصارف المائية وكذلك مخلفات الصرف الصحى الخام والقمامة  وقيام البعض بعمل طلمبات حبشية وربطها بالخطوط الخاصة بمياه الشرب الحكومية ما يؤدى إلى تلف الخطوط وظهور لون متغير ورائحة كريهة للمياه.

 وأشار " مجاهد " إلى أن الشركة حريصة على تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتقوم برتكيب منظومة كلور على كل الآبار الارتوازية التى تبلغ 41 % من المياه المنتجة بالمحافظة لضمان وصول مياه نقية وجيدة للمواطنين وبعض الآبار  يضاف إليها بعض العناصر الكيمائية المسموح بها لضمان جودة ونقاء المياه .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة مياه أسيوط تعقد ندوات تثقيفية لطلاب المدارس بمختلف المراحل

صور.. موجة من الأمطار تضرب شبرا الخيمة وشركة المياه تدفع بسيارات شفط

شركة مياه الجيزة تؤجل قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة