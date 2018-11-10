"مياه القليوبية": مكافأة مالية لأى مواطن يبلغ عن سرقات المياه

كتب - نيفين طه

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية رصد مكآفات مالية لأى مواطن يبلغ عن سرقات المياه من الخطوط الرئيسية لحماية أموال الدولة مؤكدا أن الشركة تحارب المخالفات بكل الطرق بالتنسيق مع الشرطة وتتخذ إجراءات مشددة لملاحقة المخالفين .

وقال " مجاهد " فى تصريحات صحفية أن سلوكيات بعض المواطنين تؤدى إلى تلوث المياه مثلا قيام البعض بإلقاء مخلفات وروث الحيوانات بالمصارف المائية وكذلك مخلفات الصرف الصحى الخام والقمامة وقيام البعض بعمل طلمبات حبشية وربطها بالخطوط الخاصة بمياه الشرب الحكومية ما يؤدى إلى تلف الخطوط وظهور لون متغير ورائحة كريهة للمياه.

وأشار " مجاهد " إلى أن الشركة حريصة على تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتقوم برتكيب منظومة كلور على كل الآبار الارتوازية التى تبلغ 41 % من المياه المنتجة بالمحافظة لضمان وصول مياه نقية وجيدة للمواطنين وبعض الآبار يضاف إليها بعض العناصر الكيمائية المسموح بها لضمان جودة ونقاء المياه .