موجز أخبار 6 مساء.. بعثة الأهلى تعود من تونس بعد الخسارة أمام الترجى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها وصول بعثة الفريق الأول للنادى الأهلى إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من تونس، بعد خسارة الفريق أمام نادى الترجى التونسي في نهائي دورى الأبطال الأفريقي، والذى أقيم مساء أمس على ستاد رادس.

ووصلت بعثة النادى الاهلى على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران القادمة من تونس، وقامت فرق من العلاقات العامة بالمطار ومصر للطيران والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ورجال الجمارك بإنهاء إجراءات وصول البعثة... وفيما يلى موجز أخبا رمصر للساعة 6 مساء..

بعثة الأهلى تعود من تونس بعد خسارة النهائي الأفريقي أمام الترجى

وسط إجراءات أمنية مشددة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة الفريق الأول للنادى الأهلى قادمة من تونس، بعد خسارة الفريق أمام نادى الترجى التونسي في نهائي دورى الأبطال الأفريقي، والذى أقيم مساء أمس على ستاد رادس.

ووصلت بعثة النادى الاهلى على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران القادمة من تونس، وقامت فرق من العلاقات العامة بالمطار ومصر للطيران والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ورجال الجمارك بإنهاء إجراءات وصول البعثة.

الحبس سنة وغرامة 50 ألف لمن يتاجر أو يستورد ويصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل الفقرة الأولى من المادة (28) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والذى يشدد عقوبة الاتجار أو استيراد أو تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز التى يحظر الاتجار فيها أو حيازتها.

غادة والى: 376 مليون جنيه منح أجنبية لـ 112 جمعية أهلية عن شهر أكتوبر

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي أن قيمة المنح الأجنبية الواردة للجمعيات الأهلية خلال شهر أكتوبر الماضى زادت عن 376 مليون و 142 ألف جنيه، وتمت الموافقة عليها طبقا للقواعد المنظمة لتلقى الأموال والتبرعات الأجنبية، وهى مقدمة من 55 جهة مانحة لعدد 112 جمعية بنحو 151 منحة حيث تعمل الوزارة على دعم أنشطة الجمعيات ومؤسسات العمل الاهلى مع التركيز على المشروعات التنموية وخدمة المجتمعات الفقيرة والمهمشة ودعم المشروعات الصغيرة.

إجراءات مشددة بالمطار استعدادا لوصول بعثة النادى الأهلى

اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة استعدادا لتأمين وصول وخروج بعثة النادى الأهلى والتى تصل بعد قليل قادمة من تونس بعد خسارة الفريق أمام نادى الترجى التونسي في بطولة دورى الأبطال الإفريقي بالمباراة التى أقيمت مساء أمس الجمعة باستاد رادس.

رئيس الوزراء يمنح وزارة الزراعة رخصة تأسيس "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الافريقى"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن يُرخص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية، فى تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الافريقي"، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالى 2018/2019.

صور.. مميش: عائدات قناة السويس 4.8 مليار دولار من يناير وحتى أكتوبر 2018

التقى الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم، السبت، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى من كبار المستثمرين وممثلى ما يزيد عن 30 شركة من كبرىات الشركات العالمية العاملة بمصر وذلك بالتنسيق مع مجموعة CMA CGM، برئاسة المهندس طارق زغلول رئيس القطاع التجارى لمجموعة CMA CGM، والأستاذ عمرو الشافعى مدير عمليات الشركة مع قناة السويس وبرفقتهما عدد من قياداتها والعاملين بها، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية. تهدف الزيارة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لمنطقة القناة ومستجدات المشروعات القومية العملاقة فى تلك المنطقة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الأنفاق أسفل القناة.

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون صندوق تحسين خدمات أعضاء الشرطة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من حيث المجموع على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وزير الأوقاف: تخصيص ركن خاص للأئمة وآخر للواعظات بمجلة منبر الإسلام

تقديرا لدورهم الدعوى وتحفيزا لهم على الكتابة العلمية والصحفية، قرر وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة، تخصيص ركن خاص لأئمة الأوقاف بمجلة منبر الإسلام التى يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف يسهمون فى إخراجه والكتابة فيه، كما يتناول الركن أخبارهم وخواطرهم الدعوية، والسيرة الذاتية للمتميزين منهم.

وزير الآثار يصطحب سفراء الدول الأجنبية وأسرهم فى جولة داخل جبانات سرابيوم

اصحب الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، عددا كبيرا من سفراء الدول الأجنبية وأسرهم، فى جولة سياحية داخل جبانات سرابيوم الأثرية، وذلك عقب الإعلان عن الكشف الأثرى الجديد بجبانات سقارة.

وزيرة السياحة: الدولة المصرية حريصة على ضمان أمن وسلامة كافة السائحين

قبيل مغادرتها العاصمة البريطانية لندن، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، النائب الإنجليزى ستيفن تيمز الرئيس المنتخب لجمعية الصداقة المصرية بالبرلمان البريطانى، فى حضور السفيرة نرمين الظواهرى الوزير المفاوض والقائم بأعمال السفارة المصرية في لندن.

رئيس "السكة الحديد" يتابع تنفيذ مشروع كهربة إشارات خط بنى سويف أسيوط

اجتمع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مع قيادات شركة الستوم الإيطالية المنفذة لمشروع كهربة إشارات بني سويف _ أسيوط بحضور قيادات قطاع البنية الأساسية والإشارات والمدبر التنفيذى المشرف عل المشروع .

وزير النقل يبحث مع محافظ القاهرة إزالة المخلفات من خطوط السكك الحديدية

فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتنسيق بين اجهزة الدولة للاستغلال الأمثل للاصول، عقد اليوم الدكتورهشام عرفات وزير النقل، اجتماعاً موسعا مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حضر اللقاء قيادات وزارة النقل والسكك الحديدية ومحافظة القاهرة.

طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة تسجل 17 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على أغلب الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى أخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

مستشار وزير التجارة بالبرلمان: أوتوبيسات العاصمة الإدارية تعمل بالكهرباء

قال المهندس حسين الجارحي، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، إن الدولة تعمل علي تذليل كافة العقبات أمام تسير السيارات المستخدمة للطاقة الكهربائية، مشيراً إلي أن العاصمة الإدارية الجديدة جرى تصميمها بحيث يتم تسيير الأتوبيسات فيها بنظام الطاقة الكهربائية.

وزير الأوقاف: زيادة عائد الوقف مليار و200 مليون جنيه هذا العام

كشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن متوسط عوائد الوقف كانت قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى من 400 لـ500 مليون إلا أنها يتوقع أن تكون على أقل تقدير هذا العام مليار و200 مليون، والمصروفات ارتفعت لـ300 مليون جنيه بعدما كانت 150 مليون جنيه.





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