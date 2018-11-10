video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 10:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مليون جنيه نفقة متعة وعدة لمطلقة بعد زواج 22 عاما

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:46 ص
مليون جنيه نفقة متعة وعدة لمطلقة بعد زواج 22 عاما محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة بإلزام زوج بأداء مليون جنيه نفقة بأنواعها "عدة ومتعة وزوجية" من تاريخ تخلفه عن الإنفاق على الزوجة وأبنائها الثلاثة وطردهم من مسكن الحضانة والاستيلاء عليه بعد زواج دام 22 عاما.

وكانت الزوجة "ب.ن.م" أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها زوجها "بنفقة بأثر رجعى عن آخر سنوات زواجها الـ8 الذى امتنع فيهم عن تحمل مسئولية أبنائها ودفع نفقاتها وتزوج بغيرها وهجرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة وتقدمت فيها بحافظة مستندات طويت على خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.

وأكدت الزوجة أنها تحصلت على حكم قضائى بالطلاق للضرر و5 أحكام قضائية منها 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد حصولها على الطلاق ونفقة مسكن ومصروفات علاجية.

وقالت المحكمة بحيثات حكمها إن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على زوجته وأولاده رغم يسار حاله، حيث تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعاد فى دعوى خلع بالمنوفية: زوجى بخيل ينام طول اليوم ويرفض العمل

محكمه الاسره

دعوى نفقه

خلافات زوجيه

اخبار الحوادث

نفقه مجمعه




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة