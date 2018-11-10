مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 20 فى انفجار بقاعدة عسكرية

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقتل أربعة جنود وإصابة نحو 20 آخرين في انفجار بمخزن للذخيرة في قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد، بالأمس الجمعة.

كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أمس إصابة 25 جنديا وفقدان 7 آخرين عقب وقوع حادث "غير مفسر" خلال إطلاق ذخائر أسلحة ثقيلة، ووقع الانفجار في قاعدة عسكرية بمحافظة "هكاري" على الحدود بين العراق وإيران وتستخدم القاعدة لمحاربة المتمردين الأكراد.

ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم عن الرئيس التركي قوله إن الحادث تضمن انفجارا بمخزن للذخائر وتسبب في وقوع أربع حالات وفيات.

جاء ذلك أثناء حديثه بمناسبة الذكرى الثمانين لوفاة مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك ولم يتضح ما إذا كان الانفجار قد حدث أثناء تدريب أو خلال اشتباك مع المتمردين.