video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسيرة فى الخليل للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلى

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:41 م
مسيرة فى الخليل للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلى جنازة شهيد فلسطينى
أ ش أ
إضافة تعليق

نظمت الفعاليات الوطنية بفلسطين، اليوم السبت، مسيرة انطلقت وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المشاركون في المسيرة على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية على الأرض، للوقوف صفا واحدا أمام هجمة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وطالبوا بمواصلة المسيرات والنضال حتى تكريم الشهداء بالإفراج عن جثامينهم جميعا، وليشيعوا بما يليق بنضالهم وتضحياتهم.

ووفق الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين، والتي تأسست عام 2008، فإن ما تم توثيقه استنادا إلى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، احتجاز حوالي 400 شهيد، فيما تم تحرير جثامين 131 منهم، وما تزال جثامين 253 شهيدا محتجزة في مقابر الأرقام.

وحسب الحملة، فإن هناك 68 مفقودا لا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات عنهم.

ومنذ عام 2015 وحتى اليوم، احتجز الاحتلال جثامين أكثر من 220 شهيداً لفترات زمنية مختلفة من أيام إلى شهور، وبعض الشهداء أكثر من عامين أفرج عن معظمهم وأبقى على 28 شهيدا محتجزا حتى اليوم.

وتنص اتفاقية جنيف الأولى في المادة 17 بإلزام الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب من الإقليم المحتل، وتمكين ذويهم من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية والوطنية.

وأقام الاحتلال الإسرائيلي مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، وهي عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء.

ويعلن الاحتلال هذه المقابر مناطق عسكرية مغلقة، وهي غير ثابتة وتتكشف معطيات متضاربة بين فترة وأخرى حولها، وترفض سلطات الاحتلال إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين: بناء 640 وحدة استيطانية بالقدس يدمّر فرص الوصول لحلول سياسية للصراع

سفير فلسطين لدى البرازيل يأمل عودة بولسونارو عن نقل سفارة بلاده إلى القدس

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

اتفاقية جنيف




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة