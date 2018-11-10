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"مستثمرى أكتوبر": قبول تعيين 330 شابا بمصانع الشركة من المشاركين بالملتقى

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:00 م
"مستثمرى أكتوبر": قبول تعيين 330 شابا بمصانع الشركة من المشاركين بالملتقى ريمون نبيل عطا الله
كتب هانى الحوتى
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قال ريمون نبيل عطا الله عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، رئيس لجنة التشغيل بالجمعية، إنه تقدم لملتقى توظيف الجمعية 550 شابا، تم قبول 330 بمصانع وشركات المدينة، وتم تسجيل بيانات غير المقبولين لترشيحهم مباشرة للمصانع التى تحتاج لعمالة، مضيفا أن هناك نقصا شديدا فى العمالة بعدد كبير من المصانع فى الوقت الذى يرفض فيه الشباب قبول التعيين برواتب مبدئية تبدأ أدناها من 2100 جنيه مقابل 8 ساعات عمل مع ضمان زيادتها مستقبلا.

ونظمت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين الحاصلين على شهادات دبلوم الثانوية الفنية أو أقل، بمصانع المنطقة الصناعية بالمدينة بجميع التخصصات، اليوم السبت بمقر مركز شباب 6 أكتوبر بالحى السادس أمام مبنى المرور.

وأضاف عطا الله، لـ"اليوم السابع"، أن أبرز مزايا الملتقى هى توفير فرص توظيف حقيقية للشباب بعد حصر احتياجات المنطقة الصناعية بالمدينة، ورواتب تتراوح من 1600 جنيه مقابل العمل لمدة 8 ساعات أو 2200 جنيه مقابل 12 ساعة، علاوة على حوافز الإنتاج، وأتوبيسات لنقل العمالة وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى تأمين صحى واجتماعى.

وتابع أن الشباب الراغبين يمكنهم المشاركة بالملتقى مع احضار أوراق توضح موقفه من التجنيد، وشهادة المؤهل أو محو الأمية، وبعدها يملئ استمارة طلب توظيف ثم عقد مقابلات خلال الملتقى، وبعد قبوله سيحصل على دورة تأهيلية لمدة 48 ساعة بمقر الجمعية، ثم استلام وظيفته فى اليوم التالى.


 

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