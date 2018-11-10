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السبت، 10 نوفمبر 2018 12:35 م
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مستثمرو أكتوبر: 300 متقدم للملتقى فى الساعة الأولى من إطلاقه

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:30 م
مستثمرو أكتوبر: 300 متقدم للملتقى فى الساعة الأولى من إطلاقه جانب من الملتقى التوظيف
كتب هانى الحوتى
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قال ريمون نبيل عطا الله عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، رئيس لجنة التشغيل بالجمعية: إن ملتقى توظيف الجمعية شهد فى الساعة الأولى من إطلاقه إقبالا كبيرا من الشباب بلغ 300 متقدم حتى الآن من الجنسين، مضيفا أن الشباب أجروا بالفعل مقابلات مع المصانع والشركات الراغبة فى تعيين عمالة.
 
 
 
وتنظم جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين الحاصلين على شهادات دبلوم الثانوية الفنية أو أقل، بمصانع المنطقة الصناعية بالمدينة بجميع التخصصات،  اليوم السبت بمقر مركز شباب 6 أكتوبر بالحى السادس أمام مبنى المرور.
 
 
وأضاف عطا الله، لـ"اليوم السابع"، أن أبرز مزايا الملتقى هى توفير فرص توظيف حقيقية للشباب بعد حصر احتياجات المنطقة الصناعية بالمدينة، ورواتب تتراوح من 1600 جنيه مقابل العمل لمدة 8 ساعات أو 2200 جنيه مقابل 12 ساعة، علاوة على حوافز الإنتاج، وأتوبيسات لنقل العمالة وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى تأمين صحى واجتماعى.
 
 
وتابع أن الشباب الراغبين يمكنهم المشاركة بالملتقى مع احضار أوراق توضح موقفه من التجنيد، وشهادة المؤهل أو محو الأمية، وبعدها يملئ استمارة طلب توظيف ثم عقد مقابلات خلال الملتقى، وبعد قبوله سيحصل على دورة تأهيلية لمدة 48 ساعة بمقر الجمعية، ثم استلام وظيفته فى اليوم التالى.
 
 

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