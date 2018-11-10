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محكمة مغربية تقضى بسجن صحفى 12 عاما فى اتهامات اعتداء جنسى

السبت، 10 نوفمبر 2018 08:04 ص
محكمة مغربية تقضى بسجن صحفى 12 عاما فى اتهامات اعتداء جنسى قفص حديد _ صورة أرشيفية
الرباط (رويترز)
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قضت محكمة مغربية، اليوم السبت، بسجن صحفى مغربى 12 عاما بعد أن أدانته بتهم الاعتداء الجنسى والاتجار فى البشر.

وأدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الصحفى ومؤسس جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين وأمرت بسجنه 12 عاما فضلا عن غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار).، كان بوعشرين قد اعتقل فى فبراير الماضى من مقر جريدته بالدار البيضاء.

وانتقد حقوقيون محاكمته واعتبروها "ملفقة" لعدم عرضه على قاضى التحقيق بالرغم من خطورة التهم الموجهة إليه بما فى ذلك الاتجار فى البشر.

ونظمت "لجنة الحقيقة والعدالة"، التى تشكلت من حقوقيين وإعلاميين لمؤازرة بوعشرين، احتجاجا أمام مقر البرلمان مساء أمس الجمعة واعتبرت محاكمته مخططا لإسكات "قلمه المزعج للسلطة"، وقال بوعشرين فى كلمته الأخيرة قبيل صدور الحكم إنه "ضحية سوء فهم بين الصحافة والسلطة".

وشملت اتهامات بوعشرين "ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسى عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب".

 

 


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