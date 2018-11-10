محافظ كفر الشيخ يكلف وكيل التعليم بسد عجز 40 معلما بـ5 مدارس ببرج مغيزل

كفر الشيخ – محمد سليمان

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بسد العجز بـ5 مدارس بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس من هيئة التدريس بالتخصصات التى تعانى العجز.

وأصدرت وكيل الوزارة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام، وعضوية متابع المديرية للتعليم الابتدائى، مدير عام إدارة مطوبس، وكيل إدارة مطوبس، مدير المتابعة بالإدارة، مدير التعليم الابتدائى وتنسيق الابتدائى بالإدارة، موجه اللغة الإنجليزية والرياضيات، على أن تختص اللجنة بسد العجز فى مدراس برج مغيزل الابتدائية القديمة، التعليم الأساسى، والابتدائية الجديدة، والإعدادية بنين، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وأكد خميس عرفة، عضو مجلس الآباء بمدارس قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بشكوى لمحافظ كفر الشيخ، مبيناً فيها أن هناك 5 مدارس بالقرية بها عجز 40 معلماً فى كل التخصصات والمواد سواء مواد أساسية أو مواد أنشطة، وأن العجز مستمر منذ أكثر من 10 سنوات كاملة، وكل عام هناك محاولات لسد هذا العجز، مشيراً إلى أن وفدا من مجلس الأمناء، طالب بمقابلة الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، لطرح رؤيتنا فى كيفية سد العجز، ولا توجد لدينا مشكلة فى الاستعانة بالخدمة العامة من خريجى الكليات لسد العجز، ولكن لا بد من منح هؤلاء مقابلا ماديا يكفى على الأقل تكلفة انتقالهم.

ومن جانب آخر أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 17775 لسنة 2018، باعتماد تعديل قيود الارتفاع بالمخطط التفصيلى لمدينة سيدى سالم لتصبح مرتين عرض الشارع بحد أقصى 24م أربعة وعشرين مترا والالتزام بموافقة وزارة الدفاع رقم 1805 لسنة 2010.

كما أصدر كفر الشيخ القرار رقم 17774 لسنة 2018، باعتماد تعديل قيود الارتفاع بالمخطط التفصيلى لمدينة الحامول لتصبح مرتين عرض الشارع بحد أقصي21م (واحد وعشرين مترا) والالتزام بموافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع.

كما أصدر محافظ كفر الشيخ القرار رقم 17773 لسنة 2018 باعتماد مشروع تقسيم لـ"م.ح.س.أ.ش" بناحية أبو دراز التابعة لمركز ومدينة فوه طبقا للكلك المعتمد، ويلتزم المواطن بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابه طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وتعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.

كما أصدر محافظ كفر الشيخ القرار رقم 17772 لسنة 2018 باعتماد مشروع تقسيم باسم "ز.ح.ب.أ" بناحية أبو دراز مركز فوة طبقا للكلك المعتمد بهذا الخصوص، ويلتزم المواطن المذكور بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابه طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة طبقاً للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم، تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.

وفى نفس السياق، أحال محافظ كفر الشيخ المهندسة "ع.س.غ" بهندسة رى مطوبس إلى النيابة الإدارية بمطوبس لعدم حضورها وامتثالها للتحقيق بالشئون القانونية بخصوص ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ بالمرور الميدانى على مدينة مطوبس، يوم الأحد الماضي، لمتابعة سير الخدمات وتقديمها للمواطنين بالصورة اللائقة، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

كما وجه محافظ كفر الشيخ اللوم الشديد لفرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، لسوء حالة المدارس التى سيتم افتتاحها، وكلف بتلافى كل الملاحظات قبل افتتاحها، وأمر بمحاسبة المقصرين.

جاء ذلك نتيجة تقرير تلقاه المحافظ من تقرير قسم المتابعة، بعد مرور أعضائه على مدرسة العاقولة الابتدائية، فتبين وجود تنميلات ببعض الفصول، وخروج المياه من البلاعة الخاصة بغرفة المجالات، وغرفة الطبيب، وجود تنميل وشروخ فى الجدران، ووجود تساقط للبلاط الخاص بالجدار الموجود عند مدخل سلم المدرسة، وجود بعض الكوالين بالأبواب لا تعمل، لا يوجد سارى للعلم بالفناء.

كما توجد أعطال بالحمامات الخاصة برياض الأطفال، تساقط للدهانات ببعض الفصول وبمكتب مدير المدرسة، وبالمرور على مدرسة الأمل الإعدادية والثانوية بالعاقولة تبين وجود تنميلات ببعض الفصول، وجود تنميل وشروخ بالدور الخامس وتساقط الدهانات، وجود تساقط للدهانات بأماكن أخرى بالمدرسة، ووجود شروخ فى أحد الجدران بدورات المياه الخاصة بالطالبات، وبعض صنابير المياه بدورات المياه يتساقط منها المياه وتحتاج إلى تغيير، ماكينة السيفون ببعض دورات المياه لا تعمل، وجود تنميلات ببعض الأماكن بسور المدرسة، جار إنشاء بئر لمياه الصرف الصحى بالمدرسة رغم ربط المدرسة على شبكة الصرف الصحى بالقرية.