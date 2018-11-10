محافظ جنوب سيناء يفتتح مهرجان ألوان الدولى الخامس الأحد المقبل

كتب محيي الدين سعيد

يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المؤتمر العام لملتقى تجار الدهانات العرب بشرم الشيخ غدا الأحد، ضمن فعاليات مهرجان ألوان الدولى الخامس بحضور رؤساء الشركات العربية والعالمية وتجار الدهانات والديكور وعدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة .

تكرم إدارة المهرجان محافظ جنوب سيناء عن دوره فى توفير المناخ الملائم لنجاح المهرجان والمجهودات التى يبذلها فى إنجاح المؤتمرات والمهرجانات التى تقام بشرم الشيخ، خاصة بعد النجاح المبهر لمنتدى شباب العالم واختيار مدينة السلام عاصمة شباب العالم.

كما تكرم إدارة المهرجان اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن محافظة جنوب سيناء عن التسهيلات التى يقدمها جهاز الأمن لتوفير الراحة للوفود المشاركة بالمؤتمرات المختلفة فى المحافظة .

وينطلق المهرجان غدا السبت بافتتاح معرض يضم 26 عارضا يعقبه عدد من الفعاليات وحفل فنى يحيه الفنان الشعبى حجازى متقال وفاطمة عيد، كما يشهد المهرجان إقامة ورش عمل وندوات يديرها كبار التجار والوكلاء فى مصر والمنطقة العربية بهدف عرض وجهة نظرهم واحتياجاتهم من شركات الدهانات المصرية.