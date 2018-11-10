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محافظ القليوبية يوجه بإنشاء شارع ثقافى فى القناطر الخيرية

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:10 م
محافظ القليوبية يوجه بإنشاء شارع ثقافى فى القناطر الخيرية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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وجه الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بسرعة إنشاء شارع ثقافى على غرار شارع الألفى بالقاهرة بمدينة القناطر الخيرية، لرفع ثقافة المواطنين يهدف نحو تعليم الإبداع والصناعات الثقافية مثل "صناعة الحلى والرسومات الجميلة على الجدران والمقاعد"، بهدف جذب وتنشيط السياحة وتنمية المشروعات الصغيرة ويكلف رئيس المدينة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المعنية للتنفيذ.

 

وطالب محافظ القليوبية، فى ختام أعمال الملتقى الإقليمى لشباب الجامعات المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بضرورة الاتجاه إلى زيادة دور المرأة فى مزاولة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز شباب الجامعة للعمل على محو أمية المواطنين.

 

وتضمن جدول الأعمال كلمة لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم يقسم الملتقى إلى ثلاث ورش الأولى بعنوان "الشباب فى موقع المسؤلية" ويديرها الدكتور كمال غلاب نائب وزير التخطيط والمتابعة الأسبق والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات السابق، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف السابق.

 

أما المرحلة الثانية جاءت تحت عنوان، "الإدارة وريادة الأعمال" ويديرها كل من الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

 

والمرحلة الثالثة تحت عنوان الشباب والثقافة وتنمية المجتمع ويديرها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه، ويختتم اللقاء بكلمة لرئيس الهيئة وإعلان توصيات الملتقى، ثم كلمة للدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وختام أعمال الملتقى.

 


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