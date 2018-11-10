محافظ الدقهلية: إغلاق 126 منشأة غذائية مخالفة

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم غلق 126 منشأة لتجهيز وبيع المواد الغذائية في مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بعد استعراضه للتقرير المقدم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة حول نشاط القطاع الصحي في مراقبة المنشآت والمطاعم والمجازر ومحلات بيع الأغذية للمحافظة على سلامة المواطنين وضمان تقديم منتجات غذائية صالحة للاستخدام الآدمي .

كما عرض التقرير قيام الحملات بالتفتيش على المحلات المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الغير مرخصة، وقال محافظ الدقهلية اننا مستمرون في شن الحملات على كل المنشآت الغذائية وكل ما يتعلق بصحة أبناء الدقهلية، وأضاف أنه قد تم شن حملات على 365 منشأة وتم سحب 586 عينة وتحليلها مما أسفر عن إغلاق 126 منشأة تمثل أكثر من 35% من إجمالي المنشآت التي شملتها حملات القطاع الصحي بالدقهلية، كما تم تحرير 216 محضر للمنشآت المخالفة، وإعدام 2 طن من الأغذية سواء المعدة للتصنيع أو المصنعة والتي ثبت عدم صلاحيتها.

كما أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أنه لا تهاون فيما تعرضه هذه المنشآت من أغذية ومنتجات غذائية للمواطنين واننا لن نسكت على أي مخالفة مهما كان مرتكبيها.

وطالب شاروبيم المواطنين بعد التهاون في حقوقهم تجاه أي منتج غير صالح للاستخدام أو غير مطابقة للمواصفات الصحية والابلاغ فورا عن أي مخالفات قد يرونها، ووعد المواطنين باتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.