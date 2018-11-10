محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بالتعامل مع حادث سقوط شرف عقار المنشية

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة بالتوجه إلى العقار الكائن بـ31 شارع النصر بالمنشية وسط المدينة، بنطاق حى الجمرك، والمكون من دور أرضى و8 أدوار علوية، وذلك فور ورود بلاغ لغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة بسقوط عدد من شرف العقار، للوقوف ومتابعة تداعيات الموقف أول بأول، مصدرا تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى ووحدة التدخل السريع بالمحافظة والأسعاف والشئون الصحية، والتأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وتوجه اللواء أحمد بسيونى على الفور لموقع العقار، بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، موضحًا أن سقوط الشرف أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة وتم تلقيهم العلاج اللازم فى الحال، فضلاً عن تهشم سيارة كانت متواجدة أسفل العقار.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات إحترازية، حيث تم وضع كردون أمنى وحواجز ثابتة حول العقار وفى الطرق المؤدية إليه لمنع المرور أسفل العقار لعدم تعرض أى أحد للأذى، والتعامل مع الكتل الخرسانية المتهالكة والمتساقطة من البلكونات، كما تم تكليف لجنة المنشئات الآيلة للسقوط بمعاينة العقار لمعرفة مدى خطورته وعمل التقرير النهائى لتحديد وضع العقار حفاظا على أرواح قاطنيه.

وتنوه المحافظة على الجميع أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام، كما تناشد المواطنين بالابتعاد عن مكان العقار ليتسنى للمسئولين القيام بأعمالهم، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية فى حين وجود أى تداعيات أخرى.



حادث سقوط شرف عقار المنشية



حادث سقوط شرف عقار المنشية



حادث سقوط شرف عقار المنشية