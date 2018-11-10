محافظ أسيوط: حفل زفاف جماعى لـ 40 عريس وعروسة الثلاثاء القادم

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن تنظيم مبادرة حفل الزفاف الجماعى لـ 40 عريس وعروسة من الايتام والغير قادرين، وذوى الاحتياجات الخاصة، يوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمير بقاعة المؤتمرات بالمنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها بالايتام والغير قادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة من الباحثين المتخصصين بالتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعى والاوقاف والشباب والرياضية والمجلس القومى للمرأة وممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة، وممثلى بعض مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك تحت إشراف العقيد وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة لاختيار من ينطبق عليهم الشروط من المتقدمين لحفل الزفاف الجماعى، ووفقا للضوابط والمعايير التى تم وضعها وتم الإعلان عنها.

ووجه المحافظ الشكر لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية على مبادرته الكريمة واهتمامه بدعم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسساتها المختلفة للنهوض بالمشروعات القومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأكثر إحتياجا، مشيرا إلى إنه تم الاتفاق على عدة شروط لاختيار 40 عريس وعروسة لحفل الزفاف الجماعى، والتى روعى فيها تمثيل جميع الفئات والشرائح المستهدفة بعد عمل الأبحاث اللازمة عن المتقدمين، مؤكدا تقديم الهدايا العينية والمادية للعروسين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والتنسيق مع مديرية الثقافة، لتقديم الفقرات الفنية والموسيقية خلال الحفل الذى يشارك به أكثر من 2000 مدعو من القيادات التنفيذية وأهالى العروسين، لافتا إلى توفير أتوبيسات لنقل أهالى العروسين إلى مكان الحفل وتوفير كافة سبل الدعم لهم لانجاح الزفاف الجماعى.