مبادرة "همم الشباب" بزراعة القاهرة ترفع 40 طن مخلفات وتزرع 4300 مترا مربعا بالنجيلة

وائل ربيعى

أكد الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الكلية أطلقت مبادرة "همم الشباب" بالكلية لتنظيف الكلية وتطويرها، مؤكدا أن 120 طالبا وطالبة شاركوا فى أعمال المبادرة التى تم تنفيذيها داخل حرم كلية الزراعة.

وأضاف مصطفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب بالتعاون مع العمال فى الكلية رفعوا أكثر من 40 طن مخلفات زراعية وزرعوا 4300 مترا مربع بالنجيلة بخلاف دهان الأسوار من الداخل والخارج وأعمدة الإنارة بالكلية.

وأشار إلى أن المبادرة تحت اسم همم الشباب وتأتى تحت شعار "كليتنا أحلى بينا"، موضحا أن هناك توجيهات من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة لتطبيق هذه المبادرة على كليات الجامعة المختلفة والمدن الجامعية، شاكرا التسهيلات التى يقدمها رئيس الجامعة لكلية الزراعة والمبادرة.