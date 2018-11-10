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كسر باب مقر حزب التجمع بالمنوفية.. وأمين المحافظة يحرر محضرا بالواقعة

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:34 م
كسر باب مقر حزب التجمع بالمنوفية.. وأمين المحافظة يحرر محضرا بالواقعة مقر حزب التجمع
المنوفية - محمود شاكر
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حرر أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية، محضرا بمركز شرطة تلا، يتهم فية أحد الأشخاص بالتعدى على مقر الحزب وخلع اللافتة الخاصة به، وكسر الباب وفقد العديد من الأوراق. 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم "هيثم محمود الشرابى" 46 سنه، حاصل على ليسانس أداب ومقيم بقرية البتانون مركز شبين الكوم "أمين عام حزب التجمع بالمنوفية" بإكتشافة خلع يافطة الحزب وكسر باب غرفة مستأجرة بالطابق الأرضى كمقر للحزب بالعقار ملك ورثة عائلة مقلد بقرية كمشيش التابعة للمركز وفقد بعض الأوراق الهامة، وإتهم أحد الورثة " اشرف ع م" 30 سنه، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمدينة الإسكندرية .

وباستدعاء المشكو فى حقة وسؤاله، اعترف بارتكاب الواقعة وقيامة بنزع اللافتة وفتح باب الغرفة، معللا ذلك بإنه هو المسئول بتوكيل من الورثة عن العقار، وأن المبلغ الغرفة الغرفة لمقر الحزب من أحد افراد العائلة، والذى ليس له صفة ولا يحق له تأجيرها، وتم تحرير المحضر 6762 أحوال مركز شرطة تلا، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

 


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