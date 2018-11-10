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قيادات يمنية: مدينة الحديدة أصبحت مطوقة بالكامل والخناق يضيق على الحوثيين

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:00 ص
قيادات يمنية: مدينة الحديدة أصبحت مطوقة بالكامل والخناق يضيق على الحوثيين جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
صنعاء أ ش أ
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أكدت قيادات عسكرية يمنية، أن مدينة الحديدة أصبحت مطوقة بالكامل، مشيرين إلى أن الخناق يضيق على الميليشيات الحوثية التى لجأت إلى تقطيع الطرقات والحفريات والخنادق فى الشوارع، وحولت منازل اليمنيين إلى ثكنات ومتارس عسكرية.

وقال قائد عسكرى فى ألوية العمالقة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء الجمعة، إن العملية العسكرية التى بدأت اليوم تقدمت فيها قوات الجيش الوطنى باتجاه شمال وغرب مدينة الحديدة بإسناد من قبل التحالف للسيطرة على ما تبقى من مدينة الحديدة.

وتحدثت مصادر يمنية أخرى عن اشتباكات اندلعت فى المدخل الشرقى للمدينة، وخلف سيتى ماكس، وشارع الخمسين وتقاطع شارع الحلقة بالقرب من شرق مدينة سبعة يوليو.

واندلعت المعارك فى شمال مدينة الحديدة باتجاه مدينة الصالح، وجنوب غربى المطار فى محيط جامعة الحديدة، من جهتها، أفادت مصادر طبية يمنية بمقتل 110 من عناصر ميليشيا الحوثى مقابل 22 مقاتلا من الشرعية فى الساعات الـ24 الأخيرة فى معارك الحديدة غرب اليمن.

 


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أخبار اليمن

اليمن




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