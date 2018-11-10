فيديو.. وزير الإعلام اليمنى: سقوط قيادات حوثية متخفية بملابس نساء أمام الجيش اليمنى

إيمان حنا

قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى ، بحسابه الرسمى على موقع "تويتر"، إن عددا من القيادات والعناصر التابعة لمليشيا الحوثى قد سقطت بأيدى الجيش اليمنى والأجهزة الأمنية أثناء محاولتها الفرار من الجبهات والمناطق المحررة متخفية بالملابس النسائية.

وأوضح الأريانى، أن هذه ليست المرة الأولى التى يتنكر فيها الحوثى بزى نسائى للفرار من قبضة الجيش اليمنى، بل تكررت فى ظل الانتصارات المتتالية التى حققتها القوات المسلحة مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن ة وقد تمكن الجيش والأجهزة الأمنية من القبض على عدد من قيادات وعناصر المليشيا.

وكانت قوات الجيش اليمنى قد تمكنت من تحرير مواقع وسلاسل جبلية مطلة على مدينة دمت بمحافظة الضالع، فى إطار العملية العسكرية التى انطلقت لتحرير مديريتى جبن ودمت من مليشيات الحوثى الانقلابية، حسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمينة.

وقال مصدر عسكرى وفقل للمركز الإعلامى، إن قوات الجيش الوطنى تمكنت من تحرير السلسلة الجبلية المطلة على مدينة دمت ابتداء من سلسلة حصن الحقب وصولا إلى جبال خاب وما جاورها.

وأضاف المصدر، أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية، إلى جانب خسائر فى المعدات والآليات القتالية.

وأكد المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش الوطنى تواصل تقدمها باتجاه عمق مدينة دمت، فيما بدأت قيادات مليشيات الحوثى المتواجدة فى المدينة بالفرار باتجاه مدينة الرضمة.

ومعارك فى حجة سقط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات بغارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت 4 أطقم جوار جسر العك، فى الأثناء استهدفت مدفعية الجيش الوطنى مواقع لتجمعات أفراد من المليشيات غرب مديرية مستبأ.