فيديو.. المقابر الجديدة المكتشفة اليوم بجبانات سقارة

ينشر "اليوم السابع" فيديو من داخل المقبرة التى اكتشفتها وزارة الآثار اليوم، وهى مقبرة حديثة، بمنطقة جبانات سقارة بالجيزة.

وأعلنت وزارة الآثار عن أندر كشف أثرى فى العالم داخل مقبرة أثرية بجبانات سقارة بالجيزة، حيث تم اكتشاف أكثر من 200 جعران لممياوات قطط، وممياء تماسيح داخل مجسم خشبى على شكل تمساح، وكذلك إكتشاف ممياوات للأفعى كوبرى داخل مجسم خشبى وكذلك ممياوات قطط، وأوراق بردى.

وأكد الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، أن اكتشاف اليوم بجبانات سقارة هو اكتشاف من بين 3 اكتشافات سيتم الإعلان عنها تباعا، لافتا أنه لن يكون الأخير.

وأضاف وزير الآثار خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بسقارة للإعلان عن الاكتشافات الجديدة، أنه كان يوجد مجموعة مقابر من الدولة الحديثة، وفرنسيين يعملون منذ الثمانينات، ولكن العمل توقف وتم استئنافه من الوزارة، وفى بداية الكشف تم إيجاد 3 مقابر من الدولة الحديثة و4 مقابر من الدولة القديمة.