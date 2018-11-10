غدًا.. الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية بتشكيل لجان اتحاد الكليات

كتب وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن فترة الدعاية الانتخابية بانتخابات الطلاب على مستوى الجامعات ممتدة حتى اليوم السبت، على أن تبدأ المرحلة الأولى من هذه الانتخابات بانتخاب أعضاء اللجان على مستوى الكليات يوم غدٍ الأحد.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أنه نتيجة للتربيطات التى قام بها الطلاب فيما بينهم، سيتم حسم عدد كبير للغاية من المقاعد الخاصة بلجان الاتحادات على مستوى الكليات بالتزكية، وأن الانتخابات ستجرى فى عدد قليل من اللجان على مستوى الكليات الجامعية المختلفة على غرار ما تم خلال العام الماضى، مؤكدة أن التربيطات بين الحركات الطلابية القديمة التى كانت محسوبة على جهات سياسية وحزبية معينة قد اختفت بالكامل.