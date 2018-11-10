غداً.. وزيرة الاستثمار تضع حجر الأساس لأول مركز إقليمى لريادة الأعمال

كتب عبد الحليم سالم - هانى الحوتى

تضع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، غدا الأحد، حجر الأساس لأول مركز إقليمى لريادة الأعمال فى مصر، خلال الاحتفال بتطوير مصر مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)، والمقامة في Bloomfields في مستقبل سيتي، وفق ما أعلنته الوزارة ، وذلك فى إطار قمة مصر لريادة الأعمال للسنة الرابعة، والتى تنظمها منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والشبكة العالمية لريادة لأعمال بمصر (جين) خلال الفترة من 14-17 نوفمبر الجارى بمحافظة الأقصر.

تجمع الدورة الجديدة لقمة مصر لريادة الأعمال، التى تأتى فى إطار الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، مفكرين وممارسين وواضعى السياسات لمراجعة حالة ريادة الأعمال فى مصر، كما يضم خبراء فى العديد من المجالات، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وصانعى السياسات ورجال الأعمال والشباب ومنظمات ريادة الأعمال مثل الحاضنات، تجمع المسرعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية معاً لمناقشة العوائق والاحتفال بالنجاحات المبتكرة.

ويعرض الموضوع الرئيسى للقمة هذا العام "سد الفجوة: أفضل الممارسات الدولية والمحلية"، وهى دعوة لوضع رؤية عالمية لتطوير ريادة الأعمال فى أوساط الشباب، وهى أولوية رئيسية لصانعى السياسات والحكومات حول العالم مما يستلزم إنشاء شراكة أقوى ودمج بين الفكر المحلى والدولى، كما ستعرض القمة 4 محاور رئيسية وهى المرأة والشباب والشمول وتطوير النظم البيئية.

وقال المهندس أحمد عثمان الرئيس المنتخب للمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، إن الشبكة العالمية لريادة الأعمال ستطلق غداً الاحد الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، والذى سيشهد حفل وضع حجر الأساس لأول مركز إقليمى لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تديره الشبكة العالمية لريادة الأعمال فى مصر في مشروع بلومفيلدز بمدينة المستقبل، وتتضمن فعاليات الأسبوع القمة التى تعقد فى الأقصر بالإضافة لـ160 فعالية أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عثمان، لـ"اليوم السابع"، كما سيشهد الأسبوع العالمى الإعلان عن منح جائزة الإبداع الاجتماعية المصرية لمسابقة ريادة الأعمال "نواة"، والتى شارك فيها العام الحالى نحو 1000 متقدم فى 10 مجالات مختلفة مثل البيئة والصحة والتعليم، بهدف منح الجائزة لأفضل فكرة تتوافر بها الاستدامة والابتكار والأثر المجتمعي بعد ان انتهت لجنة الحكام المستقلة من الوصول الى ١٥ فكرة وشركة تم ترشيحها للنهائيات والتي ستقام على هامش القمه.

وتابع: الدورة الحالية من مسابقة نواة ستشهد زيادة قيمة الجوائز الممنوحة إذ يحصل الفائز بالمركز الأول بفئة الشركات على مبلغ 250 ألف جنيه، وفئة الأفكار 100 ألف جنيه، وفئة التعليم الفنى 50 ألف جنيه، وهناك العديد من الشركاء الذين قاموا بدعم المسابقة من مؤسسات دولية مثل منظمة العمل الدولية، وكالة التعاون الانمائي الالماني بمصر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ومشروع الإنماء الأوروبى لتطوير التعليم الفنى في مصر و المجلس الثقافي البريطاني.



