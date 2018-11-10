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على عبد العال: ما تتمتع به مصر من أمن لا تحظى به العديد من الدول الأوروبية

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:56 م
على عبد العال: ما تتمتع به مصر من أمن لا تحظى به العديد من الدول الأوروبية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، يندرج تحت مسمى التضامن الاجتماعى.

 

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون، أن الجميع يعلم أن خدمة الأمن هى الأغلى فى أى دولة من دول العالم، موضحا "فئة رجال الشرطة تحملت الكثير والكثير إلى جانب القوات المسلحة فى توفير خدمة الأمن، وأستطيع الآن أن أقولها بصوت عال أننا ننعم بالأمن، وما تتمتع به مصر من أمن لا تتمتع به الكثير من الدول ومنها دول أوروبية".

 

وأكد عبد العال، أنه بالنظر إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون نجد أنه منذ 1981 لم يطرأ شيء على هذه الرسوم، قائلا: "رجال الشرطة هى فئة تستحق منا الكثير، وأيضا الدولة لا تنسى الفئات الأخرى، فإنجاز غير مسبوق على مستوى العالم بالقضاء على فيروس سى والاهتمام بالصحة العامة من خلال منظومة التأمين الصحى الذى وافق على قانون مجل النواب".

 


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مجلس النواب

تحسين خدمات الرعاية

هيئة الشرطة

التضامن الاجتماعي

البرلمان




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