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عبور 375 سفينة قناة السويس بحمولة 26.6 مليون طن خلال 8 أيام

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:30 ص
عبور 375 سفينة قناة السويس بحمولة 26.6 مليون طن خلال 8 أيام الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى وحتى أول أمس الخميس، عبور 375 سفينة بحمولة 26.6 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الخميس قبل الماضى عبرت القناة 56 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، ويوم الجمعة عبرت قناة السويس57 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت، 47 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الأحد قناة السويس 55 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت يوم الاثنين 44 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن.

 

وعبرت قناة السويس يوم الثلاثاء 37 سفينة بحمولة 2.4 مليون طن، فيما عبرت يوم الأربعاء 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت قناة السويس أول أمس الخميس 60 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ8 أيام الماضية إلى 375 سفينة بحمولة 26.6 مليون طن.

 


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