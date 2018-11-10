طلاب جامعة الطفل بجامعة النهضة يفوزون بالمركز الثانى فى معرض القاهرة للابتكار

وائل ربيعى

فى إطار مشاركة جامعة النهضة ببرنامج جامعة الطفل الذى تتبناه أكاديمية البحث العلمى، شارك طلاب جامعة الطفل بجامعة النهضة فى معرض القاهرة الدولى الخامس للإبتكار بمشروع "آثار بنى سويف"، وفازوا بالمركز الثانى من بين 11 جامعة مشاركة، وذلك بجائزة مالية قدرها 2000 جنيه.

وتم اختيار فكرة مشروع الطلاب "آثار بنى سويف" من قبل أكاديمية البحث العلمى لتشارك ضمن فاعليات المعرض، حيث قام الطلاب بتصميم ماكيت مجسم لآثار محافظة بنى سويف وهى هرم ميدوم، كهف سنور، دير مارى جرجس، دير الأنبا أنطونيوس، منطقة آثار أبوصير، منطقة آثار إهناسيا، منطقة آثار الحيبة، دير الحمام، ودير العذراء مريم، ومئذنة الجامع الكبير.

ويعد المشروع فكرة مصغرة للصوت والضوء، حيث يتم إضاءة كل أثر ويصاحبه تعليق صوتى يحكى قصة هذا الأثر، وقد قام الطلاب بتنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتورة دلال أبو العلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأساتذة الجامعة، ويستهدف المشروع تسليط الضوء على الآثار والأماكن الأثرية بمحافظة بنى سويف بهدف تنشيط السياحة الداخلية.

ولاقت فكرة المشروع استحسان كبير من قبل لجنة التحكيم والزائرين بالمعرض لوجود هذا الكم المتنوع من الآثار بمحافظة بنى سويف ولكنها خفية عن الأنظار.

جدير بالذكر، أن 11 جامعة فقط رشحتها أكاديمية البحث العلمى من ضمن 34 جامعة مشاركة فى برنامج جامعة الطفل للمشاركة قى المعرض، ويأتى برنامج جامعة الطفل الذى تتبناه الأكاديمية كمشروع قومى فى مجال التعليم الابداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين فى مراحل مبكرة من التعليم.