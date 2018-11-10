طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة تسجل 17 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على أغلب الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى أخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 17 ، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 ، ومطروح العظمى 24 والصغرى 15 ، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 14 ، وقنا العظمى 27 والصغرى 15 ، وأسوان العظمى 28 والصغرى 17 .