ضبط 965 هاربًا وتشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية فى البحيرة

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالبحيرة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة غرب النوبارية مفادها قيام كل من "أحمد.ف" 27 سنة عاطل سبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة، و"عبدالعزيز.م" 25 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا سرقة، مقيمين قرية اليشع بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب سرقة الدراجات البخاريه بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية باستهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهما بمدينة غرب النوبارية وبحوزتهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية مبلغ بسرقتها.

كما شنت الأجهزة الأمنية حملة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت عن ضبط 965 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "حميدة.ح" 21 سنة مقيم أبو الخاوى كوم حمادة مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز كوم حمادة مخدرات والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 1136 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 450 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

ونفذت المديرية حملة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، أسفرت عن ضبط كريم .م.ا 43 سنة صاحب مطعم بمدينة رشيد لقيامه بتجميع خبر بلدى مدعم والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية لاستخدامه فى عمل السندوتشات لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 250 رغيف خبز، و"عبدالحميد.ا" 45 سنة صاحب فراكة أرز "بدون ترخيص" كائنة بناحية العكريشة قسم كفرالدوار، لإدارته الفراكه بدون ترخيص.

كما تم صبط محمد .ف.ع 39 سنة صاحب مخبز سياحى "بدون ترخيص" كائنه مدينة أبوالمطامير لإدارته المخبز بدون ترخيص، إسلام .س.ص 41 سنة تاجر تموينى وصاحب محل بقاله تموينى كائن مدينة رشيد لقيامه بغلق المحل أثناء مواعيد العمل الرسميه محمود .ا.ا. 38 سنة صاحب محل سوبر ماركت كائن مدينة النوباريه لحيازته وإستخدامه أكياس سوداء فى لف المواد الغذائيه وضبط بحوزته كمية 6 كيلو أكياس سوداء.

وضبط 17 قضية متنوعة عدم الإعلان عن الأسعار، غش تجارى، عرض سلع مجهولة المصدر، تجميع أسمدة زراعية، تجميع مواد بترولية مدعمة، بيع بأزيد من السعر المقرر.