ضبط 43 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 43 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 173 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 94 مخالفة انتظار خاطيء والتصالح فى 527 مخالفة مقابل تحصيل 40750 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية المضبوطة، وإخطار نيابة المرور.