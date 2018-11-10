ضبط 2 طن دواجن وأسماك فاسدة بثلاجة فى بنها

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، 2 طن دواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة ببنها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط مالك ثلاجة (غير مرخصة) لحفظ السلع الغذائية، كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من ( دواجن – كبدة – أسماك ) وزنت نحو 2 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ويقوم بإعادة تعبئتها باسم وعلامة تجارية لشركة أخرى، وطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير شرعية.

وورد تقرير الطب البيطرى بأن المضبوطات بها تغيير فى خواصها الطبيعية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.