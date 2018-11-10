ضبط عاملين بقنا بعد قيامهما باختطاف أحد الأطفال من أمام مدرسة

كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا من ضبط شخصين بقنا لقيامهما باختطاف أحد الأطفال من أمام إحدى المدارس بقصد مساومة أهله لإطلاق سراحه مقابل فدية مالية .

وورد بلاغ لمركز شرطة قوص بقنا من الأهالى بقيام مجهوليَن يستقلان دراجة نارية باختطاف الطفل "عبدالعزيز ص. ع" البالغ من العمر 9 سنوات، حال خروجه من المدرسة، وفرا هربان .

وعلى الفور قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وأثناء السير فى خطة البحث وبتضييق الخناق على الجناه تخليا عن الطفل بجوار كوبرى حجازة بدائرة المركز، وقد أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما كلاً من "على أ. خ"، 27 سنه، عامل، سبق إتهامه فى قضية "مقاومة سلطات ، و"الليثى م. خ"، 35 سنه، حداد ، مُقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرا باتفاقهما على إختطاف الطفل المذكور من أمام المدرسة ومساومة أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وعقب تضييق الخناق عليهما بمعرفة الأجهزة الأمنية تخليا عن الطفل، وأرشدا عن الدراجة النارية المُستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.