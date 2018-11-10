ضبط المتهمين بإشعال النيران فى نوافذ مكتب بريد بالمنيا

كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا من ضبط شخصين لقيامهما بإرتكاب واقعة إضرام النيران بنافذتين بأحد مكاتب البريد بالمنيا.

كان بلاغاً ورد لمركز شرطة ديرمواس من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين مكتب بريد نزلة البدرمان بدائرة المركز، بوجود آثار حريق بسيط بأثنين من نوافذ المكتب الخشبية .

بالفحص تبين وجود آثار حريق محدود بالجزء السفلى بنافذتين لحجرتين مجاورتين، والعثور على زجاجة دواء صغيرة فارغة بها آثار مواد بترولية.

وبسؤال الخفير المعين بالخدمة الليلة قرر أنه أثناء مروره فجر اليوم تلاحظ له إشتعال نيران بسيط بالنافذتين من الخارج، فقام بالسيطرة عليها وبسؤال مدير مكتب البريد ، قرر عدم وجود عبث بمحتويات المكتب، ونفى أن تكون الواقعة بقصد السرقة.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة كلاً من "محمد ص. ع"، 22 سنة، مزارع، "محمد ن. م"، 23 سنة ، مزارع، مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة نكاية فى أحد أفراد الخدمة، وأضافا بقيامهما بإعداد المادة البترولية وإشعالها ليلاً بنافذتى مكتب البريد المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.