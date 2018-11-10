ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين وتحرير 77 محضرا تموينيا فى حملة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 أسلحة نارية، منها "2 طبنجة"و فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش وضبط 830 جرام حشيش 30 جرام هيروين وضبط 49 قرصا مخدرا و27 قطعة سلاح أبيض، وضبط 30 عنصرا إجراميا وضبط 1 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.