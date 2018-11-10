ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين وتحرير 77 محضرا تموينيا فى حملة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق.
أسفرت الحملة عن ضبط 3 أسلحة نارية، منها "2 طبنجة"و فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش وضبط 830 جرام حشيش 30 جرام هيروين وضبط 49 قرصا مخدرا و27 قطعة سلاح أبيض، وضبط 30 عنصرا إجراميا وضبط 1 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.
كما تمكنت من ضبط 47 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 77 محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 120 محضر رفع إشغالات بالطريق العام وإزالة 45 فرشا عشوائيا لبيع الخضر وإزالة 10 غرزة ومقهى بدون ترخيص وازالة 39 حاجزا خرسانيا وحديديا بالطريق العام، وضبط 2 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتلقى 8 بلاغات حريق متنوع و2 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة وتحرير 5 مخالفة تنفيذاشتراطات امن الحريق و4 بلاغات تجمع مياه.
تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة