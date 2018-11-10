صور.. وزيرة الصحة: فحص ما يقرب من 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الإسماعيلية - السيد فلاح

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدى عثمان، وذلك لمناقشة خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك بديوان عام المحافظة.

وأكدت وزيرة الصحة، استعدادها لتقديم كافة الدعم للمنظومة الصحية بالمحافظة، واستعرضت خطة الوزارة لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، بما يساهم فى تقديم خدمة أفضل للمواطن المصرى.

وكشفت وزيرة الصحة خلال الاجتماع، أنها ستطلق بداية المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، من هيئة قناة السويس، بحضور الفريق مهاب مميش، مشيرة إلى أن محافظة الإسماعيلية ضمن 11 محافظة من محافظات المرحلة الثانية، والتى ستنطلق بداية ديسمبر المقبل، وتنتهى فبراير 2019.

من جانبه، أشاد محافظ الإسماعيلية، بالخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات وزارة الصحة، كما أشاد بمهارة الأطباء، وبطاقم التمريض المدرب على أعلى مستوى.

كان اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، قد استقبل وزيرة الصحة والسكان والوفد المرافق لها من قيادات الوزارة، لدى وصولها لمركز بنك الدم الإقليمى بالإسماعيلية، فى حضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتورة نهاد مسعد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، وجمع كبير من الأطباء والمتخصصين.

وقد قامت وزيرة الصحة والمحافظ، بتفقد أقسام بنك الدم والمعامل والأجهزة، واطمأنت على انتظام سير العمل بالمركز، وأشادت بمستوى الخدمة المؤداة بالمركز، مؤكدة على ضرورة تعظيم حجم الاستفادة من كافة الامكانيات المتاحة واستثمارها لصالح رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنيين .

وقد أشادت وزيرة الصحة والسكان، بالبنية التحتية للمركز، وتفقدت كافة أقسام المركز، واطمأنت أنه يصلح لأن يكون ضمن المشروع القومى، مشيرة إلى أن المركز يضم كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، مؤكدة على أن الوزارة تهدف إلى تطوير المركز الإقليمى لنقل الدم بالإسماعيلية، موضحة أن المركز يضم 35 جهازا طبيا ومعمليا، يعمل به 97 من الفريق الطبى ما بين أطباء وفنين معمل وتمريض وإداريين، لافتة إلى أن متوسط التجميع الشهرى للمركز وصل إلى 500 كيس دم، كما يضم المركز 11 جهازا يستخدم فى عملية التبريد منها "ثلاجات، فريزرات، حضانات صفائح"، فضلا عن غرفة للتجميد والتبريد للحفاظ على جودة أكياس الدم.

كانت وزيرة الصحة والسكان ومحافظ الإسماعيلية، قد عقدا اجتماعا بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة الصحة، تم خلاله استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لتطوير المنظومة الصحية والمنشآت الطبية التابعة لها، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ومتابعة نسب تنفيذها وسبل دفع عجلة العمل بها .

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمشروع القومى الكبير، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على مرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس "c"، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من فحص ما يقرب من 8 ملايين مواطن، ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مبادرة الرئيس السيسى تسير بخطى سريعة فى محافظات المرحلة الأولى، لتحقيق هدف القضاء على فيروس سى، وتابعت أن المرحلة الثانية ستبدأ اعتبارا من أول ديسمبر المقبل فى 11 محافظة، وتتضمن فحص 20 مليون مواطن، وقالت: نتمنى أن يكون الجمهور واعى، ويشارك فى الفحص والكشف للحصول على حقه، وحرصا منا على سلامته.

وعن المشروع القومى الكبير للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، أوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من إجراء عدد 45 ألف و717 عملية جراحية، بدعم من البنك المركزى، من أصل 66 ألف و 928 مريض من المسجلين على الموقع الإلكترونى والخط الساخن لقوائم الانتظار، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

وأشارت إلى أن جميع التدخلات الجراحية التى تنفذ بالمبادرة هى بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أى تكلفة مالية، حيث تقدم الخدمة العلاجية للمرضى على أعلى مستوى علاجى عاجل، وفق تكليفات الرئيس السيسى فى هذا الشأن، كما أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300، الذى يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء.



وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية



وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية



وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية



وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية



وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية



وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية



وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية



وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية



وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية



وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية