صور.. بعثة الأهلى تعود من تونس بعد خسارة النهائي الأفريقي أمام الترجى

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

وسط إجراءات أمنية مشددة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة الفريق الأول للنادى الأهلى قادمة من تونس، بعد خسارة الفريق أمام نادى الترجى التونسي في نهائي دورى الأبطال الأفريقي، والذى أقيم مساء أمس على ستاد رادس.

ووصلت بعثة النادى الاهلى على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران القادمة من تونس، وقامت فرق من العلاقات العامة بالمطار ومصر للطيران والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ورجال الجمارك بإنهاء إجراءات وصول البعثة.