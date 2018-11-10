صور.. التموين تضبط 2 طن حلوى مجهولة و11 طن عسل وسكر بمصنع بباب الشعرية

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من ضبط "سعيد ع م" 39 سنة، مسئول عن مصنع حلوى جافة، بدون ترخيص، وغير مطابق للاشتراطات الصحية، بمنطقة باب الشعرية، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعثر بداخل المصنع على 2 طن حلوى جافة ، 2 طن سكر، 325 كيلو سمسم، 350 كيلو جوز الهند، 9 طن عسل جلوكوز، أدوات التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



حلوى جافة مجهولة المصدر



حلوى مجهولة المصدر



ضبط مصنع حلوى مجهولة



مصنع حلوى جافة مجهولة



مصنع حلوى