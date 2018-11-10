video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. التموين تضبط 2 طن حلوى مجهولة و11 طن عسل وسكر بمصنع بباب الشعرية

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:34 م
صور.. التموين تضبط 2 طن حلوى مجهولة و11 طن عسل وسكر بمصنع بباب الشعرية ضبط مصنع حلوى مجهولة المصدر
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من ضبط "سعيد ع م" 39 سنة، مسئول عن مصنع حلوى جافة، بدون ترخيص، وغير مطابق للاشتراطات الصحية، بمنطقة باب الشعرية، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وعثر بداخل المصنع على  2 طن حلوى جافة ، 2 طن سكر، 325 كيلو سمسم،   350 كيلو جوز الهند، 9 طن عسل جلوكوز، أدوات التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

حلوى جافة مجهولة المصدر
حلوى جافة مجهولة المصدر

 

حلوى مجهولة المصدر
حلوى مجهولة المصدر

 

ضبط مصنع حلوى مجهولة
ضبط مصنع حلوى مجهولة

 

مصنع حلوى جافة مجهولة
مصنع حلوى جافة مجهولة

 

مصنع حلوى
مصنع حلوى

 

مضبوطات مصنع حلوى جافة مجهولة
مضبوطات مصنع حلوى جافة مجهولة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية × 6 معلومات

صور.. التحفظ على حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

ضبط 30 ألف قطعة حلوى "مولد النبى" منتهية الصلاحية بالمنيا

حلوى المولد

مصنع حلوى

حلوى مجهولة

شرطة التموين

مباحث القاهرة

حلاوة المولد




لا تفوتك
"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة