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شاهد.. هل تجب كفارة اليمين على الفور؟ الأزهر يجيب

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:30 م
شاهد.. هل تجب كفارة اليمين على الفور؟ الأزهر يجيب الأزهر الشريف
كتب محمد تهامى زكى
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ورد إلى مركز الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالا حوال، هل تجب كفارة اليمين على الفور؟.. وذلك ضمن الأسئلة التى تصل إلى مركز الفتوى بالأزهر الشريف من أجل الرد عليها فى إطار التدقيق والحصول على الفتوى من مصادرها الرسمية والموثوق فيها. 

ويجيب الأزهر من خلال مركز الفتوى، نصا عن إجابة هذا السؤال: "كفارة اليمن تجب على الفور، فى قول جمهور الفقهاء وذهب الشافعية، إلى أن كفارة اليمين تجب على التراخى".

ويهدف مركز الأزهر لضبط الفتوى مما يسهم فى تقليل عدد المستفتين، والعمل على إيجاد جيل واع بصحيح الدين الإسلامي وعلومه الشرعية والتيسير على المستفتين من خلال التعددية المذهبية التي يمتاز بها الأزهر الشريف، فضلا عن التصدى للفتاوى المتشددة.

 

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