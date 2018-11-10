شاهد.. "قطريليكس" تكشف تفاصيل صعود إرهابى قطرى منصات التتويج

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف تقرير نشرته قناة "قطريليكس"، عن كيفية صعود الإرهابىالققطرى مبارك العجى على منصات التتويج.

وأشار التقرير إلى أن برهنة تميم بن حمد أمير قطر، كل يوم على عدم جديته فى مكافحة الإرهاب، حوّل الدوحة إلى حاضنة آمنة للإرهابيين وممولى القاعدة.

ورغم اعتراف حكومة الدوحة بأن مبارك العجى إرهابى قطرى، والمدرج على قوائم الإرهاب الأممية والأمريكية والعربية، إلا أنه يمارس حياته الطبيعية دون مواربة تحت رعاية الحمدين.

وشارك "العجى" من جديد فى فعالية رياضية لركوب الدراجات، وكرّمته قطر ومنحته مكافأة مالية لفوزه بالمركز الأول، ويعد العداء الإرهابى عضو بخلية الدوحة التابعة لتنظيم القاعدة.

جمع الإرهابى القطرى، التبرعات والأموال لشراء أسلحة للمقاتلين فى سوريا، واعتبر ضابط الاتصال لأنشطة جمع التمويل الإرهابى، كما استخدم وسائل التواصل لدعم القاعدة وتأييد زعيمها بن لادن.