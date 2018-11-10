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شاهد.. احتفال أهالى وسط سيناء بإنتاج أسماك من المناطق الصحراوية لأول مرة

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:13 م
شاهد.. احتفال أهالى وسط سيناء بإنتاج أسماك من المناطق الصحراوية لأول مرة
شمال سيناء ـ محمد حسين
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احتفل أهالى وسط سيناء بإنتاج الاسماك من مناطقهم الصحراوية لأول مرة، والتى نجحت فى مزارع إنتاج سمكى اصبحت مصدر توفير أسماك لايزال قيد التجربة لمناطق مدن وقرى وسط سيناء، من مكان وجودها بتجمعات زراعية اقامها جهاز تعمير سيناء فى عددا من المواقع بمركزى الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء.

وقال هيثم سلطان، مهندس مختص بتنفيذ جانب من أعمال مشروعات التجمعات الزراعية الجديدة بوسط سيناء، إن الأحواض السمكية التى انشأت هى مزارع تابعة لكل تجمع زراعى يجرى العمل فيه والتى اقيمت ضمن مشروعات التنمية.

وأضاف أن المشروعات للتجمعات الزراعية موزعة فى نطاق مركز نخل فى مواقع وهى  4 تجمعات فى نطاق قرية الكونتلا، وتجمع فى نطاق قرية السلام، وتجمع فى نطاق قرية الرواق، وتجمع صدر الحيطان وتجمع النثيلة، وفى مركز الحسنة بمناطق المراحيل والمتمتنى.

واشار إلى أنه توجد أحواض فى هذه التجمعات، تعتمد فى تغذيتها على دورة مياه الزراعات المختلفة فى المزارع المجاورة، وبهذا يكون دورة انتاج متكاملة.

وتقدر كميات الانتاج بحسب القائمين على هذه المزارع بنحو 3 طن فى كل دورة من كل موقع.

 

احتفال أهالى وسط سيناء بإنتاج أسماك (1) 
احتفال أهالى وسط سيناء بإنتاج أسماك (2) 
احتفال أهالى وسط سيناء بإنتاج أسماك (3) 
احتفال أهالى وسط سيناء بإنتاج أسماك (4)

 

 


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