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سكان عقار المنشية المنهار جزئيا تحت الأمطار يرفضون الإخلاء

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:16 م
سكان عقار المنشية المنهار جزئيا تحت الأمطار يرفضون الإخلاء شرفة العقار المنهار
الإسكندرية أسماء على بدر
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تسببت الأمطار الغزيرة في سقوط شرفة أحد العقارات، بمنطقة المنشية بالإسكندرية، ما أسفر عن إصابة ٣ مواطنين.

وأعلنت مديرية أمن الإسكندرية، فى بيان، أن اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، ومدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، من إدارة شرطة النجدة بسقوط شرفة بالعقار رقم 31 شارع التحرير - دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، بمعداتها وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 700 متر مربع تقريباً "بناء قديم" مكون من طابق أرضى و8 طوابق علوية،  بكل طابق  4 شقق "مأهول بالسكان"ـ وسقوط إحدى شرف الطابق الثامن علوى على شرفة الطابق السابع والسادس على التوالي.

وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بعامود إنارة أمام العقار، وكسر ماسورة مياه الحريق الخاصة بالعقار، وكذا تلفيات بسيارة جمرك السلوم، ملك "ع ج ص"، تصادف وقوفهما أمام العقار، وإصابة  3 أشخاص تصادف مرورهم أمام العقار بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك.

وطالب مهندس الحى بالإخلاء المؤقت للعقار دون المنقولات  لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ونبه على قاطنى العقار بالإخلاء لكنهم رفضوا وقرروا الإقامة على مسئوليتهم و جارى إزالة الأجزاء الخرسانية المُعلقة بالعقار، بمعرفة مسئولى الحى.

وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر رقم 3974 / 2018 إدارى قسم شرطة المنشية.

 

 


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