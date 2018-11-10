سقوط عصابة تخصصت فى سرقة التوك توك بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء السعيد شكرى مدير الإدارة والعميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية، من ضبط تشكيل عصابي يضم ٣ متهمين مسجلين جنائيا بينهم متهم محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل، تخصصوا فى سرقة مركبات التوك توك، واعترفوا بارتكابهم ٤ وقائع سرقة.

كانت تحريات مباحث زفتى قد توصلت لقيام المتهمين "السيد .ا.ا.ب" شهرته "حباطة" 46 سنة عاطل مقيم ثان المحلة الكبرى محكوم عليه بالاعدام فى قضية رقم 8827 لسنة 2016 جنايات مركز بيلا "قتل" سبق اتهامه فى ٣ قضايا قتل عمد وخطف ومخدرات، و"محمد .ا.ع.غ" عاطل مقيم بلتاج مركز قطور، سبق إتهامه فى ٦ قضايا سرقات، و" تامر .ا.ع.ا" مقيم ببولاق الدكرور - الجيزة، هارب من حكم جناية بالسجن ٥ سنوات فى قضية سلاح نارى وسبق اتهامه فى قضيتيى سلاح نارى وسرقة بالاكراه، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات التكاتك من دائرة مركز زفتى و قطور.

ووجه اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديريه، والمقدم أحمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وضباط مباحث مركز زفتى، وبتقنيين الاجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب ٤ وقائع سرقات توك توك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتي القيادة والتسيير.

وأسفرت جهودها عن ضبط 43 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات، ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 173 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 94 مخالفة انتظار خاطيء والتصالح فى 527 مخالفة مقابل تحصيل 40750 ألف جنيه غرامات، وتم التحفظ على السيارات والدراجات النارية المضبوطة، وإخطار نيابة المرور.