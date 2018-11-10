زوجة بالشرقية فى دعوى خلع: زوجى مدمن مخدرات ويرفض الإنفاق علينا

الشرقية- فتحية الديب

أقامت ربة منزل بمنيا القمح بمحافظة الشرقية دعوى تطليق للخلع أمام محكمة الأسرة، بمنيا القمح بعد إستحالة الحياة مع زوجها الذي لجأء لتعاطي المخدرات ورفض الإنفاق علي البيت.

وقالت الزوجة " أ أ م ال " مقيمة منيا القمح، في الدعوى التي رفعها لها أحمد إمام، المحامي بمنيا القمح، إنها تزوجت من " السيد ص ال ع" مقيم بالمطرية في القاهرة، عام 2008، وأنجبت منه، وبعد فترة تغير معاملته معاها، وإكتشفت أنه بدأ يتجه لتعاطي المخدرات، حتي أدمنها بشكل لم يقدرمعه على التخلي عنها، ومع إدمانه الشديد أنفق كل ما معه علي مزاجه.

وتابعت الزوجة في الدعوي: إن زوجها رفض ينفق علي البيت، ومع صعوبة الحياة معه، عرضت عليه الطلاق وديا فرفض، فعادت عليه الطلب مرة ثانية في تطليقها مقابل التنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية، فرفض فلجأت الزوجة لرفع الدعوي رقم 4490 لسنة 2018، بتطليقها خلعا، مع التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وحكمت المحكمة بتطليقها،وإعلان الزوج وحضوره أمام محكمة منيا القمح لشئون الأسرة بتاريخ 14 نوفمبر الحالي، لسماعه الحكم بتطليق الطالبة عيه طلقة بائنة للخلع وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة.