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زعماء دول يحضرون غدا احتفال مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى بباريس

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:38 م
زعماء دول يحضرون غدا احتفال مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى بباريس ماكرون
أ ف ب
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يلتقى عشرات رؤساء الدول والحكومات الأحد فى باريس لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى (1914-1918) فى ظل توتر دبلوماسى والمشاركة فى منتدى دولى حول السلام ينظمه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمواجهة تراجع النظام العالمى المتعدد الأطراف.

 

وسيشهد قوس النصر فى أعلى جادة الشانزيليزيه فى باريس احتفالاً الأحد عند الساعة 10,00 صباحا، بمشاركة قرابة 70 شخصية بارزة بينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو والرئيس التركى رجب طيب إردوغان والرئيس النيجيرى محمد بخارى.

 

وستخضع العاصمة الفرنسية لتدابير أمنية مشددة يشارك فيها قرابة عشرة آلاف عنصر من قوات الامن. ومن المتوقع تنظيم تظاهرة لمعارضى ترامب عند الساعة الواحدة فى ساحة "لا ريبوبليك" فى شرق باريس.

 

وسيستقبل ماكرون كل رؤساء الدول والحكومات فى قصر الإليزيه صباح الأحد، اليوم الذى سيشكل ذروة الاحتفالات بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى التى أسفرت عن 18 مليون قتيل.

 

وإضافة إلى الاحتفالات، أراد الرئيس الفرنسى ترسيخ هذا اليوم فى الزمن الحالي.

 

 


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