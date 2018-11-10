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"زراعة البرلمان" تستدعى الوزير لفتح نقاش موسع حول أزمة بذور الطماطم

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:30 ص
"زراعة البرلمان" تستدعى الوزير لفتح نقاش موسع حول أزمة بذور الطماطم لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، عددًا من القرارات وطلبات الإحاطة، ومشروعات القوانين، حيث تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضى)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/7/2018.

 

وتناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمى لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) والموقعة بتاريخ 18/7/2018.

 

وتنظر اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد المقبل، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية، بسبب فساد التقاوى من صنف (023) المستوردة من قبل إحدى شركات استيراد وتجارة البذور، مما أدى لتلف محاصيلهم وتحملهم لخسائر مالية جسيمة، والإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمكافحة مرض تجعد الأوراق الفيروسى والذبابة البيضاء اللذين يصيبا محصول الطماطم، بحضور وزير الزراعة، وتختتم اجتماعاتها باستكمال مناقشة مشروع قانون الرى، فى حضور وزير الموارد المائية والرى.


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