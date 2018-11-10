زاهى حواس ومحافظ سوهاج يزوران معبد ميرت أمون بأخميم برفقة وفد سياحى.. صور

سوهاج ــ محمود مقبول

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، صباح اليوم، وفدا سياحيا بحضور الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، وذلك لزيارة عدد من المناطق الأثرية بالمحافظة، والتى كان قد بدأها بزيارة معبد ميرت أمون، بمدينة أخميم الفرعونية، وتفقد مكان تمثال رمسيس الثانى بنفس المنطقة، وضم الفوج 32 سائحا من بينهم 28 سائحا أمريكيا، وسائحان بريطانيان، وسائحان أستراليان .

واستكمل الفوج رحلته لمحافظة سوهاج بالتوجه إلى معبد أبيدوس، بمدينة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، رافق الوفد السياحى فى الجولة اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، والعميد أحمد رفعت، مفتش السياحة والآثار، والعميد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة المرور، والمقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث أخميم، وعدد من قيادات هيئة الاثار بسوهاج.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، إن سوهاج تمتلك كل المقومات السياحية لما يوجد بها من معابد ومتاحف، ونسعى لوضع سوهاج على الخريطة السياحية وتنشيط السياحة بالمحافظة ويوجد تنسيق بين المحافظة ووزارة الاثارة لزيادة عدد الافواج السياحية للمحافظة، وأنه جار التنسيق لزيادة الخدمات حول منطقة آثار أخميم لتشمل استراحة وكافتيريات وذلك لتحقيق كل مقومات الجذب السياحى للمنطقة فى الفترة القادمة .

وأكد الأنصارى، أن زيارة الدكتور زاهى حواس مع الوفد ترويج كبير لمحافظة سوهاج، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزير الآثار لإبراز المناطق الأثرية خاصة بسوهاج والترويج لها، لأنها تتمتع بالمناطق السياحية المتعددة إسلامية وقبطية وفرعونية، كما يوجد بها آثار فى عصر ما قبل التاريخ .

فيما قال الدكتور زاهى حواس، إن المكتشف فى مدينة أخميم هو 30% فقط من الموجود فى باطن الأرض، وأن اكتشاف المزيد من الآثار سوف تفتح أفاقا جديدة للسياحة فى مصر، وسوف تكون دافعا قويا لتنشيط السياحة وإعادتها لمدينة أخميم.

وعلى جانب أخر، أشار الدكتور زاهى حواس بالدور الأمنى الذى فرض سيطرته الكاملة على كافة المناطق الأثرية بسوهاج ومن خلال عمليات تأمين دخول وخروج الأفواج السياحية وكذلك حركة السير بالشارع والانتقال من منطقة لمنطقة، وهو ما يعكس الدور الأمنى داخل مصر وخارجها ويترك انطباعا جيدا لدى الأفواج السياحية والتى تقوم بدورها بالترويج لتلك الأمان الاثرية بمصر وبالصعيد بصفة خاصة.

تأتى زيارة اليوم ضمن برنامج تنشيط السياحة بمحافظة سوهاج والذى كان قد أعده الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الأقليم للترويج لكافة المناطق الاثارية الموجودة على أرض المحافظة والتى تحوى اثار من مختلف العقود ومنه الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية.