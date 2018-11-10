رائدة تنمية بشرية مشاركة بـ"شباب العالم" تبرز إيجابيات المنتدى

كتب محمد عطية

أشادت الدكتورة ندى الجميعى رائدة التنمية البشرية، بمنتدى شباب العالم، الذى اختتم فعالياته الثلاثاء الماضى بمدينة شرم الشيخ.

وقالت ندى الجميعى، التى حظيت بدعوة لحضور المنتدى، فى تصرحات لـ"اليوم السابع"، أن الجلسات كانت مركزة وثرية ومتنوعة، مشيرة إلى أنها استفادت من خلال التفاعل مع الشباب المتواجد من مختلف دول العالم، وأن الرسالة التى أراد المنتدى توصيلها إلى العالم استهدفت ارساء السلام والتعايش وقبول الآخر.

وأشارت ندى الجميعى- والتى لها دور كبير فى إحداث التغيير المجتمعى، ومساعدة الشباب على خلق الأهداف السامية وتعليم الشباب كيفية تحقيقها- أنها استثمرت المنتدى فى عرض فكرتها بإدخال التنمية البشرية ومادة السلوك بالتعليم المدرسى والجامعى، وستناقش هذه الفكرة المسئولين وهى على أتم استعداد للتطوع لكيفية تحقيقها.

وأكدت "الجميعى" أن الشباب لهم دور كبير وأنهم قادة المستقبل، وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالأطفال وعمل دورات تدريبية لهم، حيث أنهم بداية نقطة تحول لتغيير المجتمع، ونشء جيل جديد يستطيع قادة العالم.

واقترحت "الجميعى"، عمل ورش تدريبية للشباب على مهارات القيادة، حيث أن هذا الجيل سيقود المجتمع، وستتبنى فكرة إعداد القادة بكل محافظات الجمهورية للأطفال من سن 6 حتى 18 سنة، والشباب من 18 حتى 40 سنة، حيث أنها حريصة على إحداث التغير المجتمعى، وأكدت على ضرورة عقد دورات تثقيفية وتعليمية لإعداد جيل جديد وغرس حب الوطن فى نفوسهم.