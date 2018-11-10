رئيس حكومة اليمن: التاريخ سيسجل المواقف الخالدة للتحالف المساند لليمنيين

إيمان حنا

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بالدعم العسكرى المقدم من التحالف العربي ومشاركته الفاعلة في تحقيق تلك انتصارات الجيش اليمنى على ميليشيا الحوثى، مؤكداً إن هذه يسجل المواقف الخالدة لدعم اليمنيين، حسبما أوردت وكالة أنباء سبأ.

وأكد إحراز الجيش اليمنى والمقاومة تقدما كبيرا فى كافة الجبهات لإنقاذ آلاف اليمنيين من صلف وظلم واضطهاد عناصر الميليشيا الانقلابية التي لم يكن لها عهد ولا ذمة، وهي تمارس الانتهاكات ضد الأبرياء العزل، والتي كان آخرها تعريض مستشفى 22 مايو للقصف.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ الحديدة رئيس المجلس المحلي الدكتور الحسن طاهر، حيث تناول اللقاء المستجدات العسكرية وعملية تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال رئيس الوزراء "تابعنا بقلق ما حدث من اقتحام المستشفى الذي يحوي العشرات من المرضى في الرقود والعناية المركزة، ومن هناك بدأوا بالقصف المدفعي، وتعريضهم لمنشأة صحية ومدنية للخطر، لكن أبطال الجيش الوطني تمكنّوا من السيطرة على المستشفى وإنقاذ المرضى"..مشيراً إلى إن مثل تلك الأحداث تبيّن حقيقة الميليشيا.

وأضاف "إن تلك الانتصارات ما كان لها أن تتحقق لولا تعاون أبناء محافظة الحديدة مع قوات الجيش الوطني، واصطفافهم إلى جانب الحكومة الشرعية واشقائهم في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية"، مثمناً ذلك الموقف الذي ينم عن وطنية وتضحية كبيرين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العمليات العسكرية تلقى متابعة واهتمام كبيرين من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الذي أكد مراراً على أن المعركة ضد الميليشيا الانقلابية هي معركة اليمنيين الأولى، والتي لن تنتهي إلا برفع العلم اليمني فوق جبال مران، معقل زعيم الميليشيا.