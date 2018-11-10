دواوين الوزارات×24 ساعة..التموين تطرح اليوم حلوى المولد والكيلو بـ30جنيها

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن الاجتماعى:

التضامن: اختيار ممثلى الوزارات فى لجنة تعديل قانون الجمعيات

وزارة التموين:

التموين تطرح اليوم حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية والكيلو بـ30جنيها

تعرف على أسعار حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية × 6 معلومات

صور.. تفاصيل اجتماع وزير التموين مع مديرى المديريات 3 ساعات.. حصر البطاقات الورقية فى موعد أقصاه الثلاثاء.. وتسجيل التظلمات إلكترونيا خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.. والمصيلحى: مش عايز اسمع حاجه اسمها بطاقة ورقية

وزارة التربية والتعليم:

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

"التعليم" تنتهى من حصر العجز والزيادة فى التخصصات.. وتنسق مع الأزهر للاستفادة من المعلمين.. وتؤكد: العجز فى المرحلة الابتدائية.. ومسابقة التعاقدات تنطلق عقب انتهاء الحلول البديلة.. والوزارة من تحدد الاحتياجات

وزارة النقل:

حوادث الطرق تتجه نحو الانخفاض.. وزارة النقل: انخفضت 27% فى آخر عامين.. مساعد الوزير: ندرس إطلاق مبادرة للوصول للرقم صفر فى الوفيات الناتجة عن الحوادث.. ونسعى للاستفادة بالتجربة السويدية باعتبارها الأقل عالميا

السكة الحديد: انطلاق الفوج الثالث من قطارات الشباب مساء اليوم

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يفتتح مصنعا لإنتاج التمور على مساحة 6 آلاف متر بواحة سيوة

مع اقترب جنى الموالح.. "الزراعة":وقف برنامج إبادة ذبابة الفاكهة محلك سر.. مدير المشروع: المجلس التصديرى رفض المشاركة وزيادة معدلات الإصابة تهدد الإنتاج.. ومطالب بفرض رسم صادر.. الحجر الزراعى:نحتاج لمنظومة واضحة

وزارة التعليم العالى:

"التعليم العالى" تعلن عن استمرار الدعاية الانتخابية بالجامعات حتى الغد

بالأسماء.. "هندسة المطرية" تستبعد 21 مرشحا بانتخابات الطلاب

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يتابع صرف مكافأة أسرة مصرى توفى عقب عودته من إيطاليا

غدًا.. وزير القوى العاملة يفتتح المؤتمر الثامن للاتحاد العربي لعمال الغزل

وزارة الأوقاف:

الأوقاف تطلق حملة "رسول الإنسانية" دعما لمنظومة القيم بالمجتمع

الأوقاف تصدر الطبعة الثالثة من كتاب حماية الكنائس فى الإسلام باللغة الفرنسية