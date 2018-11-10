دعم مستشفى الغردقة بوحدة تيار كهربائى لجهاز الرنين المغناطيسى

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ان تم توريد وتركيب وحدة مانع انقطاع تيار لجهاز الرنين المغناطيسى بمستشفى الغردقة العام والمزود بمحول عزل داخلى بقيمة 800 ألف جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له أن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على جميع الأجهزة بالمستشفيات عامة وجهاز الرنين المغناطيسى خاصة وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها.

وأوضح أن الشركة الوكيلة للجهاز قامت بعد مفاوضات بتحمل كامل قيمة الجهاز و تنفيذا لخطة المديرية لصيانة الأجهزة وحفاظا على الخدمة المؤداه للمرضى والمترددين من أبناء المحافظة.