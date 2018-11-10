جامعة أسيوط تستقبل جراح عالمى لإجراء جراحات لمرضى الأورام بالمجان

أسيوط - محمود عجمى

تستقبل جامعة أسيوط، غدا الأحد، الجراح العالمى البروفيسير نادر حنا استشارى جراحة أورام الجهاز الهضمى والكبد والبنكرياس والأنسجة الرخوة بجامعة ميريلاند وجون هوبكنز.

وذلك لمناظرة وإجراء عددا من العمليات الجراحية المعقدة لمرضى الأورام بالمجان بمعهد جنوب مصر للأورام وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور سامى عبد الرحمن عميد المعهد على أهمية زيارة الجراح العالمى والمصنف ضمن أفضل عشرة جراحين على مستوى العالم فى هذا المجال والذي يعد أحد ابرز واشهر المهاجرين المصريين فى الولايات المتحدة الامريكية والتى سافر اليها لاستكمال دراسته الطبية بعد تخرجه من جامعة عين شمس، مضيفا ان الزيارة تمتد على مدار أربعة ايام متواصلة يتضمن محاضرات ومناظرة حالات، على أن يخصص اليومين الثاني و الثالث لاجراء العمليات الجراحية، وفى اليوم الرابع يتم استكمال إجراء العمليات إلى جانب تقديم بعض المحاضرات الطبية وهو ما سوف يجرى بناء على تنسيق مع الدكتور هشام حمزة رئيس قسم جراحة الأورام بالمعهد.