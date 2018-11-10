جامعة أسوان تشارك فى المؤتمر الطبى الدولى بجامعة النيلين بالسودان

شاركت جامعة اسوان فى المؤتمر الطبى الدولى بجامعة النيلين بالسودان، وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى "بيان" أن انعقاد المؤتمر الدولى السابع لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم والذى يقام بكل من القاهرة والخرطوم خلال الفترة من 7 -11 نوفمبر الحالى وتحت رعاية جامعات اسوان وأسيوط والنيلين بالسودان الشقيق يعتبر فرصة كبيرة لتفعيل التكامل والتعاون فى كافة المجالات الطبية والصحية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن جامعة اسوان هى واحدة من إحدى الجامعات الفاعلة التى تقوم برعاية هذا المؤتمر، حيث نسعد بأن يتم التكامل ليس على المستوى المحلى فقط ولكنه يمتد إلى الدول الشقيقة التى تعتبر امتداد تاريخى وجغرافى لنا .

موضحا أن جلسات هذا المؤتمر الدولى انطلقت فى القاهرة يوم الاربعاء الماضى وتم استكمال الجلسات بالخرطوم حتى موعد ختام المؤتمر غدا الأحد، ونتطلع أن يثمر هذا التعاون الطبى عن تعزيز التعاون العربى المشترك فى كافة المجالات.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر الطبى يناقش قضية مرض السكرى وعلاقته بأمراض الصدر واضطرابات النوم ومشاكله وأنواعه لدى الكبار والصغار، علاوة على التعرف على الأغذية المطلوبة لدى اطفال السكرى والحساسية وأمراض الصدر المزمنة والسرطان وأمراض النوم المختلفة واضطراباتها ومشاكل الجهاز التنفسى.