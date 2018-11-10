video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسوان تشارك فى المؤتمر الطبى الدولى بجامعة النيلين بالسودان

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:51 م
جامعة أسوان تشارك فى المؤتمر الطبى الدولى بجامعة النيلين بالسودان جامعة أسوان تشارك فى المؤتمر الطبى الدولى
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

شاركت جامعة اسوان فى المؤتمر الطبى الدولى بجامعة النيلين بالسودان، وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى "بيان" أن انعقاد المؤتمر الدولى السابع لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم والذى يقام بكل من القاهرة والخرطوم خلال الفترة من 7 -11 نوفمبر الحالى وتحت رعاية جامعات اسوان وأسيوط والنيلين بالسودان الشقيق يعتبر فرصة كبيرة لتفعيل التكامل والتعاون فى كافة المجالات الطبية والصحية.

 

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن جامعة اسوان هى واحدة من إحدى الجامعات الفاعلة التى تقوم برعاية هذا المؤتمر، حيث نسعد بأن يتم التكامل ليس على المستوى المحلى فقط ولكنه يمتد إلى الدول الشقيقة التى تعتبر امتداد تاريخى وجغرافى لنا .

 

موضحا أن جلسات هذا المؤتمر الدولى انطلقت فى القاهرة يوم الاربعاء الماضى وتم استكمال الجلسات بالخرطوم حتى موعد ختام المؤتمر غدا الأحد، ونتطلع أن يثمر هذا التعاون الطبى عن تعزيز التعاون العربى المشترك فى كافة المجالات.

 

وأشار إلى أن هذا المؤتمر الطبى يناقش قضية مرض السكرى وعلاقته بأمراض الصدر واضطرابات النوم ومشاكله وأنواعه لدى الكبار والصغار، علاوة على التعرف على الأغذية المطلوبة لدى اطفال السكرى والحساسية وأمراض الصدر المزمنة والسرطان وأمراض النوم المختلفة واضطراباتها ومشاكل الجهاز التنفسى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

44 رحلة داخلية تقلع من مطار القاهرة للمدن السياحية المصرية

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة اسوان

السودان




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة